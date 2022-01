El progreso de Alexis Sánchez en el Inter de Milán a partir de diciembre no pasa desapercibido entre los expertos en el fútbol italiano. Y menos para un confeso fanático del cuadro lombardo, como es el periodista argentino Jorge Eduardo Barril.

El cronista y relator de ESPN, conocido por su apodo de Giorgio Barile en las transmisiones del fútbol italiano, pone al Niño Maravilla al tope de sus favoritismos en el elenco interista: "No me sorprende que Alexis haya marcado el gol decisivo contra la Juve en la Supercopa"

"No son casualidades, si no que causalidades, Los que resuelven esos partidos importantes son los que tienen agallas y pericia para hacerlo. En ese sentido, soy admirador y defensor absoluto de su majestad Arturo Vidal, pero Alexis me subyuga como juega", reconoce.

El tocopillano destaca por una característica cada vez más ausente en las canchas del mundo. "Es impredecible, saca una pelota que nadie piensa que puede sacar y termina resolviendo el partido. Durante su tiempo en Inter, más que goles, Alexis ha dado asistencias y mucha originalidad a los ataques", reflexiona Barril.

¿Por qué a Inzaghi le ha costado confiar en Alexis Sánchez?



Un jugador con semejantes características no puede quedar fuera del equipo, piensa Jorge Barri. "Es que entrega ocurrencia ofensiva, no hay ningún jugador en Inter que tenga las características de Alexis, y todo lo que le puede dar la equipo", razona.

Sin embargo, los minutos caen a cuentagotas para el atacante chileno. En ese sentido, el periodista argentino tiene una teoría, en que la determinación sobre incluir a AS7 no pasa exclusivamente por el entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi.

"Me parece que se trata de una decisión entre comillas de Inzaghi, porque es una intención del Inter y la directiva por el alto salario de Alexis. No quiero hablar de números, pero entre el salario y las lesiones recurrentes, los dirigentes pensaron en prescindir de él", reforzó.

Pero antes se las tendrán que ver con Giorgio. "Yo quiero que Alexis se quede siempre en el Inter, esto no admite discusión. Esta decisión es más por una prescidencia que porque Inzaghi no lo necesite", reflexionó el experto.

"Si a mí me están diciendo que ganaba siete millones de euros por temporada, que no siempre es titular y que se lesiona, por ahí van prescindiendo de él. Pero con su fútbol demostró que no es tan fácil dejar ir a un jugador que aporta todo lo que aporta Alexis al Inter", subrayó el narrador.

La consideración incluye a Arturo Vidal. "Es un jugador más mixto, que le da una personalidad al Inter. Es muy difícil encontrar a alguien con esa capacidad de liderazgo, que marque un camino desde la mitad de la cancha. Un multicampeón de peso específico y luz propia", elogia.

Por esto, Jorge Barril sentencia su opinión. "Alexis y Vidal son dos jugadores que deberían quedarse en el Inter, porque marcan mucha diferencia en los partidos bravos. No hablo de que traigan a Lewandowski o Mbappé,. que son incuestionables, pero hoy por hoy, tanto Alexis como Vidal son irremplazables", concluye el comunicador.