Inter vs Sassuolo | Día, horario y canal para ver en vivo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la Serie A de Italia

Inter de Milán es el sólido puntero de la Serie A de Italia y pretende extender su ventaja cuando este miércoles se pongan al día con el partido pendiente de la fecha 28 con el Sassuolo, duelo a jugarse en el Giuseppe Meazza de Milán.

Este sábado los nerazzurros lograron una emotiva victoria sobre el Bologna que los puso a ocho puntos del AC Milan, su más cercano perseguidor. De ganar este encuentro pendiente de local, el Inter se alejaría a 11 unidades a nueve fechas del final.

Para ello quien espera ser titular es Alexis Sánchez, ya que el chileno tiene maravillados a todos en Italia a pesar de ser suplente en el esquema de Antonio Conte. El delantero de la Roja fue banca e ingresó en los últimos minutos con el equipo de Gary Medel, por lo que se espera que ya conocida la dosificación que aplica el técnico italiano, Alexis debiese ser desde el inicio.

Otro que podría ver minutos es Arturo Vidal, quien para sorpresa de todos fue citado en el encuentro del sábado luego de menos de un mes de ser operado en la rodilla y podría volver a las canchas este miércoles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Sassuolo?



Inter de Milán vs Sassuolo se jugará el día miércoles 7 de abril a las 12:45 horas, hora chilena.

Alexis Sánchez se perfila como titular para este duelo luego de ser suplente este fin de semana. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Sassuolo?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido del Inter de Milán vs Sassuolo será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.