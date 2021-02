Antonio Conte pone todas sus fichas en Alexis Sánchez y Lautaro Martínez para el clásico con Juventus: "Estoy convencido de que lo harán bien"

Inter de Milán tiene un partido vital este martes, porque se medirá ante Juventus, por la ida de las semifinales de la Copa Italia, donde será titular el delantero chileno Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla será el reemplazante de Romelu Lukaku en la punta, es decir, será el compañero de Lautaro Martínez desde el arranque, situación que ratificó el entrenador lombardo Antonio Conte.

El ex DT de la selección italiana confirmó al ex Colo Colo y ex Racing como los estelares, en quienes confía a ojos cerrados de cara al inicio de la serie ante el cuadro de Cristiano Ronaldo.

Alexis será titular ante la Juve - Getty

"No es la primera vez que falta Romelu, estará Alexis junto a Lautaro y estoy convencido de que lo harán bien", señaló el estratega italiano.

Acerca de la baja del goleador belga explicó que "Romelu está bien, respondió en el campo, luego marcó dos goles contra Benevento y ahora tendrá un descanso obligado por la sanción y trabajará para volver a la liga en buena forma".

Inter de Milán y Juventus se miden este martes desde las 16:45 horas, partido que podrás seguir mediante RedGol.