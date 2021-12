El diario español históricamente vinculado con el Real Madrid asegura que el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, no está dispuesto a incorporar a Alexis Sánchez en el mercado invernal, y que apostará por otras alternativas en el mercado de fichajes.

Diario Marca chaquetea mal a Alexis Sánchez y asegura que Xavi no lo quiere en Barcelona

La mención de un "acuerdo total" entre Alexis Sánchez y Barcelona, anunciado este jueves en diario Sport, despertó inmediatas reacciones en el resto de la prensa internacional. Y especialmente del archirrival mediático de los catalanes, el influyente diario Marca.

Muchas veces denominado como "brazo armado" del Real Madrid, no es extraño que las publicaciones de Marca echen por tierra lo que vienen construyendo en Cataluña. Y el delantero chileno no fue la excepción.

En este sentido, desde la capital española agregan incertidumbre a la operación que ha encendido el mercado de fichajes en las últimas horas. "El ex futbolista azulgrana milita actualmente en el Inter donde no es, ni mucho menos, un jugador imprescindible", apunta.

Según el reporte, Alexis "no tendrá fácil la llegada al Camp Nou donde no triunfó en su primera etapa. Para Xavi (Hernández) en este momento no es una prioridad ya que hay otros jugadores que están por delante del chileno, especialmente Ferran Torres".

Y además se agregan otros candidatos que pueden dejar sus equipos a mitad de temporada, en una fórmula similar a la de Alexis. Se trata nada menos que del criticado Timo Werner (Chelsea) y de Edinson Cavani (Manchester United).

Esta versión es similar a la de Mundo Deportivo, aunque Marca aporta un antecedente extra relacionado con el contrato de AS7, que gana más de 7 millones de euros al año en Inter. "Su ficha es muy elevada, lo que también supone un contratiempo", agrega.

Sin embargo, el diario madrileño también destaca que "un factor que podría favorecer su llegada es que Luuk de Jong acabara jugando en el Inter". Un detalle que podría acercar el regreso de Alexis a Barcelona después de siete temporadas.

Alexis Sánchez fue jugador azulgrana entre 2011 y 2014, cuando pasó al Arsenal en mpas de 35 millones de euros. Con el cuadro azulgrana, el ariete chileno jugó 141 partidos, anotó 47 goles y regaló 32 asistencias.