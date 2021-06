Mortero Aravena: "No hay nadie en la Roja que pueda reemplazar a Alexis Sánchez"

La Roja perdió a su máximo goleador histórico para el arranque de la Copa América, porque no podrá contar con Alexis Sánchez en la fase grupal, es más, no viajará a Brasil para recuperarse de su lesión muscular.

Los lamentos por la baja del Niño Maravilla se siguen sumando en el país, porque ahora fue el turno de comentar la noticia de Jorge Aravena, quien en diálogo con RedGol indicó que ningún jugador de la selección tiene condiciones similares al atacante.

"Claro que es una baja importante, Alexis es un delantero que viene siendo fundamental en nuestra selección hace muchos años y evidentemente se va a sentir su ausencia", expresó.

"Indispensable no es nadie, no hay ningún jugador que sea indispensable, todos tienen su valor, pero Alexis es un jugador que tiene mucha experiencia, de las características que tiene él no hay ningún jugador similar en la selección, no hay nadie que pueda reemplazarle", agregó.

Alexis es baja - Getty

Por último, el Mortero indicó que no hay ningún jugador en Sudamérica con las condiciones similares a las de Alexis.

"La habilidad que tiene Alexis Sánchez es difícil encontrarla en otro jugador de la Roja y de las otras selecciones igual, es un jugador muy importante en la parte ofensiva de nuestra selección", cerró.