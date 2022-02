Marcelo Barticciotto alaba el gran rendimiento que tiene Alexis Sánchez, aunque piensa que para los partidos más importantes no le quitará el puesto ni a Lautaro ni a Dzeko en el Inter de Milán.

Barticciotto no ve a Alexis como titular en el Inter: "Inzaghi prefiere tener en la banca a alguien que te da vuelta un partido cuando se complica"

Alexis Sánchez está cumpliendo una gran temporada en el Inter de Milán, donde en los últimos dos meses agarró un vuelo que lo tiene peleando la titularidad en el cuadro lombardo. Decisión que deberá tomar el DT Simone Inzaghi para los próximos partidos ante Napoli, por la Serie A, y contra el Liverpool en Champions League.

El golazo que se hizo ante la Roma volvió a darle bonos para ser del arranque, aunque la competencia con Edin Dzeko y Lautaro Martínez es bastante complicada. Eso sí, para poder ganarse el puesto debe tener más continuidad.

Así lo piensa Marcelo Barticciotto, quien comentó que "le encuentro razón a Alexis: cuando juegas agarras confianza, te vas sintiendo mejor", respecto a las pocas oportunidades que tuvo tiempo atrás.

"Jugar 5 o 10 minutos es difícil, no agarras ritmo, cuando entra demuestra que rinde. Está varios escalones encima de Vidal para ganarse un puesto de titular", analizó el ídolo de Colo Colo.

Eso sí, aún no lo ve ganando la pulseada. "Considero que es suplente de Dzeko y Lautaro, que siguen haciendo goles. Ellos andan bien igual, entonces es difícil que el DT toque el equipo titular que juega los partidos más importantes", analizó quien cantara en la Quinta Vergara.

De todas maneras, sabe que la presión que mete el tocopillano es grande. "En cuanto aflojen los otros, es lógico que Alexis está ahí, salido del horno. Además Inzaghi tiene alguien en la banca que te da vuelta un partido cuando se complica", manifestó.

Finalmente, comentó que las palabras de José Mourinho sobre que ahora Alexis encontró su lugar en el mundo en Inter tienen cero sentido. "No tiene nada que ver el lugar o el hábitat. Quizás no se adaptó al grupo o al equipo. Hay jugadores que se sienten cómodos en algunos equipos y otros no", se las cantó a Mou.