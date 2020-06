Aseguran que Manchester United e Inter "conversan" renovación de Alexis Sánchez

La novela entre Alexis Sánchez y el Manchester United está lejos de terminar. Este viernes, la prensa inglesa aseguró que los Diablos Rojos estarían en conversaciones con el Inter de Milán para extender el préstamo del tocopillano.

El chileno, que no ha sumado los minutos esperados pero que ha dejado buena impresión en los hinchas, no tendría espacio en el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, por lo que no verían con malos ojos mantenerlo en el club italiano. Eso sí, todo sería solo por lo que resta de temporada.

Según informó The Sun, se espera que Alexis firme un nuevo vínculo con el Inter, pero solo hasta el final de la actual campaña, donde le quedan las fechas finales de la Serie A. Una vez finalizado, se verá si es posible que siga o no en el club.

El rendimiento de Alexis Sánchez en su último partido con el Inter fue tan destacado que los hinchas lo quieren de titular por Lautaro Martínez. Foto: Getty Images

La situación llega en un momento clave para el Niño Maravilla, ya que su contrato con el conjunto lombardo finaliza el 30 de junio, o sea en 10 días más. De no llegar a ningún acuerdo entre ambos clubes, se podría quedar incluso sin club para la próxima temporada.

Queda ahora esperar lo que pasará con dichas negociaciones, que más allá del alto precio de la carta de Alexis, se está sometiendo a lo que pasará con las finanzas de ambos equipos ante la crisis económica que ha dejado el coronavirus.