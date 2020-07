Alexis Sánchez encabeza el once ideal de sudamericanos en Europa

Alexis Sánchez sigue recibiendo distinciones y elogios gracias a su reciente actuaciones con el Inter de Milán, no sólo por el gol marcado este sábado ante el Genoa, sino por el alza que ha mostrado en las últimas jornadas.

La agencia AFP (Agence France-Presse) destacó al chileno en su oncena ideal de sudamericanos en Europa, donde además incluyó a figuras como Neymar y David Ospina.

Con una alineación 3-4-3, la entidad francesa incluyó a Alexis Sánchez como centrodelantero, liderando a los demás sudamericanos que han destacado en las grande ligas europeas.

Alexis Sánchez ha brillado con 3 goles y siete asistencias desde el regreso de la Serie A tras la pandemia.

ESTA ES LA FORMACIÓN IDEAL DE SUDAMERICANOS EN EUROPA:

David Ospina; Jubal, René, Willyan, Giovanni Lo Celso; Allan, Mateus Uribe, Neymar Jr; Rodrigo Palacio, Alexis Sánchez y Joaquín Correa.

La inclusión del Niño Maravilla en la prestigiosa alineación no es gratuita y no sólo responde a sus recientes goles, sino a su aporte en cancha, ya que desde el retorno tras el parón por la pandemia, en once partidos Alexis ha participado directamente en diez goles y generado siete asistencias.

El gran momento del chileno ha decantado en que Inter de Milán quiera seguir contando con sus servicios a como de lugar, por lo que se espera que en los próximos días hagan una propuesta formal a Manchester United para quedarse con Alexis Sánchez.