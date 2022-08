Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella visitan al Niza este domingo en la Ligue 1. El técnico Lucien Favre alabó al equipo del Niño Maravilla, aunque dejó claro que no se intimida.

Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella vuelven a la cancha para seguir buscando alcanzar al PSG en la cima de la Ligue 1. Este domingo desde las 09:00 horas, el equipo del Niño Maravilla visita al Niza intentando sumar de a tres.

El gigante francés tiene una nueva oportundiad para acercarse a la cima de la tabla de posiciones, pero para lograrlo primero debe imponerse ante las Águilas, que no lo están pasando bien y están al borde de la zona de descenso.

Para el encuentro de este domingo, Alexis Sánchez aparece nuevamente como titular para consolidar todo lo bueno que hizo en la jornada pasada. Ahora, como visitante, tendrá que liderar el ataque de un equipo que no ha estado fino frente a la portería.

Aunque pese a los problemas que ha tenido para convertir desde la pretemporada, en el Niza están alertas con la delantera del Olympique de Marsella. Así lo dejó claro su técnico, quien tuvo elogios para el rival de turno.

Lucien Favre elogia el ataque de Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Conference League, a la que el Niza está clasificado y donde disputará el Grupo D. Tras la ceremonia el técnico Lucien Favre abordó lo que será el choque de este domingo con el Olympique de Marsella, elogiando su juego.

"Marsella ha cambiado su sistema. Juegan con dos laterales o dos pistones como decimos hoy que son muy eficientes y que van muy rápido. Cambiaron su equipo, en cierto modo. Pero todavía tienen la base de la temporada pasada y ya han hecho algunos traspasos importantes", explicó.

Lucien Favre, eso sí, señaló que "no sé si OM tiene más estabilidad que Niza". Aunque tras ello dejó claro que está alerta con el Niño Maravilla y sus compañeros. "Son peligrosos, es cierto. Golpean mucho, tienen un buen equipo, centrocampistas de calidad. Tienen poder en la delantera".

Pero pese a esto, el DT dejó claro que durante el sábado hará lo posible para definir la forma de contrarrestarlos. "Les digo francamente, voy a centrarme esta tarde en eso, porque no he tenido tiempo de ver muchas imágenes hasta ahora. Por eso no puedo decirte más. Conozco bien Marsella, eso seguro. Pero puedo decir más mañana".

Olympique de Marsella y Alexis Sánchez van por un nuevo desafío en la Ligue 1. El Niño Maravilla quiere afirmarse como uno de los titulares y así tener su esperada revancha en Europa.