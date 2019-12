Valverde enfático sobre una posible reunión de Arturo Vidal con el Inter: “No tengo constancia de ello”

Arturo Vidal vivirá un partido especial este miércoles a partir de las 17:00 horas por la UEFA Champions League: Barcelona visita a Inter de Milán, equipo interesado en contar con sus servicios.

Ante esto, y en la previa del compromiso, Ernesto Valverde, DT blaugrana, fue enfático. “No tengo constancia de que haya tenido una reunión con el Inter”, sentenció.

Además, el míster dijo que “no es una cuestión que se me haya planteado, ni siquiera me la he planteado yo, porque no hemos entrado en el mercado de invierno”.

Finalmente, Valverde comentó “todavía no tengo nada que admitir ni dejar de admitir, ya veremos qué es lo que ocurre. El equipo más importante para nosotros es el nuestro y tenemos que estar cubiertos. De enero a mayo quedan muchos partidos”.