Se la cae el casete a Ángel Carreño: “A Arturo Vidal lo echaron tres veces de Colo Colo”

El retirado futbolista Ángel Carreño fue uno de los nombres que más revuelo causó este fin de semana, porque a través de sus redes sociales publicó una carta contando la difícil realidad que le ha tocado vivir y que Jaime Valdés, ahora volante de Deportes La Serena, tuvo participación en ello.

En conversación con RedGol, a parte de tocar esa compleja situación y revelar detalles como que es “indigente” y que si no fuese por su madre estaría “viviendo en la calle”, también reveló algunas infidencias de su carrera como futbolista profesional, sobretodo recordando su paso por Colo Colo.

De hecho, al ser consultado si Arturo Vidal identifica su forma de jugar a Carreño se la cayó el casete y dijo que “él lo pasó difícil, lo echaron tres veces de Colo Colo. El Vidal de antes no es el 0.001 por ciento de lo que es ahora”.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la oportunidad para aconsejarlo. “tiene que cuidar más su patrimonio, que lo tiene más botado. Me veo algo reflejado, pero él tiene otra filosofía de vida y quizás por eso no me llama tanto la atención”, agregó.

Recordemos que ambos compartieron camarín durante el 2004 y 2005, cuando Carreño defendía al Primer Equipo y Vidal era un juvenil que estaba ad portas de iniciar su exitosa carrera durante el 2005.

���� En exclusiva, Ángel Carreño, exfutbolista de paso por Deportes La Serena, Unión La Calera, entre otros, en #LaRedgoleta de RedGol Publicado por RedGol en Domingo, 3 de mayo de 2020