Quique Setién se abre a nuevo rol de Vidal: “Puede ser una opción clara como delantero”

Ante la ausencia de un delantero centro en Barcelona, tras las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, el técnico Quique Setién reconoció que Arturo Vidal puede ser una alternativa real para ocupar ese puesto en el campo de juego.

“Vidal nos aporta cosas que otros compañeros no lo van a poder hacer. Desde luego que puede ser una opción clara (como delantero). Le gusta llegar, ve bien los espacios y lo hace con cierto peligro. Lo tenemos contemplado”, señaló el entrenador, que no descarta de todos modos buscan un delantero para este semestre.

Además, el DT se refirió a la polémica que está envolviendo al equipo entre Lionel Messi y Erick Abidal, director deportivo del club, quien acusó a los jugadores que eran los responsables de la salida de Ernesto Valverde del equipo.

"Trataré que a los jugadores les afecte lo mínimo. Lo que me interesa es el fútbol, lo demás son situaciones que no puedo controlar y no me desgasto en ellas", expresó.

Recordemos que el volante chileno se recuperó de su molestia física y está en la citación para jugar ante este jueves ante el Athletic de Bilbao, por los cuartos de final de la Copa del Rey, encuentro programado para las 17:00 horas.