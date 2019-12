Pronóstico: Barcelona es el amplio favorito ante el Real Madrid en una nueva edición del clásico español

Originalmente el clásico español entre Barcelona y Real Madrid se iba a jugar el 28 de octubre, pero las protestas que se vivieron en Cataluña en condena contra los dirigentes y precursores del movimiento independentista en la zona, obligaron a posponer el duelo más importante para el miércoles 18 de diciembre.

El Barcelona de Ernesto Valverde llega a este encuentro con su clásico rival tras el empate 2-2 ante la Real Sociedad por la fecha 17, lo que les permite mantenerse en la parte alta de la clasificación de La Liga con 35 puntos. La prensa catalana adelanta que Arturo Vidal será de la banca en este encuentro.

En tanto, el Real Madrid de Zinedine Zidane también consiguió un empate, pero ante Valencia por 1-1, en un encuentro que para los merengues no fue nada de fácil, pero que de igual manera los deja con los mismos puntos que Barcelona.

Un encuentro que tendrá altas medidas de seguridad luego de un llamado a movilizaciones cerca del estadio, por la situación que vive Cataluña, y que con Coolbet le puedes dar una cuota extra de adrenalina.

En Coolbet, el favorito para ganar el derbi español es el Barcelona, cuyo triunfo paga 1.79 veces lo que juegues. En tanto, el empate entre ambos paga 4.18 veces. Y si piensas que el triunfo será del Real Madrid, paga 4.30 veces lo apostado.

Apueste con responsabilidad 18+. Las cuotas ofrecidas en este artículo son al momento de su redacción, eventualmente estas pueden variar. Odds correct at time of publishing.