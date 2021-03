Prensa italiana proyecta intercambio galáctico entre Inter y Sevilla: Arturo Vidal por Papu Gómez

Pese a que se encuentra totalmente abocado a la recuperación de una cirugía de meniscos, Arturo Vidal se las arregla para estar siempre presente en los titulares de la prensa. Y si no es por un Instagram, aparece el mercado de pases para hablar del Rey.

Es así como en la última semana comenzaron a trascender informaciones que vinculaban al mediocampista chileno con el Sevilla de España, en un trueque galáctico entre Inter y el cuadro andaluz que incluye el paso de Alejandro Papu Gómez al conjunto lombardo.

Eso fue lo que ventiló Inter Live, replicado a su vez por los sitios de mercado más importantes del calcio y de la prensa sevillana. "Tomando en cuenta la edad del jugador y la situación económica actual, Inter sólo gastaría unos pocos euros en el argentino", adelanta.

En ese contexto, aparece el King como un atractivo negocio. "La empresa Suning -dueña del Inter- podría ofrecer un intercambio con Vidal, quien en gran medida ha defraudado en el equipo de Antonio Conte", sentencia la publicación.

Arturo Vidal registra treinta presentaciones con el Inter de Milán, con saldo de dos goles y una asistencia. Foto: Getty Images

La limitante está en lo económico, y es que Vidal tendrá un incremento salarial en su segundo año de contrato con el Inter, de 5,0 a 6,5 millones de euros, "lo que supone el mayor obstáculo para cualquier negociación con el Sevilla", se aclara.

La operación puede dar paso a una cumbre entre el mediocampista chileno y el connotado técnico de Nervión, Julen Lopetegui, a quien ajustició cuando anotó el último tanto en el 5-1 de Barcelona sobre Real Madrid en octubre de 2018.

La información rápidamente se expandió por la prensa internacional. Calciomercato asegura que el sueldo "monstruoso" es el principal impedimento para que el bicampeón de América anticipe el término de su contrato y regrese a España.

Estadio Deportivo de Sevilla, por su parte, advierte que "el ex del Barça no ha convencido en su primera campaña en San Siro y además posee un elevado salario que su club desea ahorrarse, pero no parece que el Sevilla FC esté en disposición de asumirlo".

Por su parte, El Gol Digital ratifica que la llegada de Gómez al Inter puede ir a cuenta de un intercambio que se daría entre ambas escuadras, donde Inter dejaría como moneda de cambio al jugador chileno. Sería un negocio un tanto provechoso para los dos equipos".

Arturo Vidal llegó al Inter a principios de temporada, después de su paso por el Barcelona, con un contrato hasta 2022 prorrogable por una temporada más. En su primera campaña, acumula treinta partidos oficiales, con registro de dos goles y una asistencia.

