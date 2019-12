Prensa española se rinde ante Arturo Vidal: "No pone nunca el modo pause"

Arturo Vidal protagonista absoluto en el triunfo de Barcelona ante el Alavés y no sólo por el golazo que marcó, su presencia en el campo hizo que el equipo en general metiera un cambio.

La prensa hispana llenó de elogios al chileno. Por ejemplo Marca aseguró que "otro partido más en el que Arturo Vidal hizo alarde de su exceso de energía y entusiasmo. Es todo pasión, para lo bueno y para lo malo. En los primeros minutos, hizo una chilena que no subió al marcador por fuera de juego, pero cuando se aproximaba el descanso enlazó un pase de Luis Suárez y con un potente derechazo superó a Pacheco con un disparo cruzado. Quiere más minutos, más protagonismo o se planteará su salida. Se lo está poniendo difícil a Valverde. Además, se entiende muy bien con el tridente. Ya lleva cinco goles este curso. Es el cuarto máximo goleador después del tridente.

Por su parte Mundo Deportivo entendió que "(Vidal) elevó la agresividad en la presión alta y se sumó al ataque con frecuencia, logrando el 2-0 con un golazo. Buen partido en líneas generales".

Por último Sport entregó un concepto brillante para describir al King: "No para. No descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con alma. Y eso es oro. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo".