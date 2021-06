Íntima y aliviadora charla entre Arturo Vidal y Matías Vecino: "No he sentido nada en la rodilla"

Arturo Vidal es una de las personalidades de la Copa América Brasil 2021 y así lo prueban las públicas conversaciones que ha tenido con jugadores de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes fueron sus compañeros en el Barcelona de España.

El King ha dejado amistades a lo largo de su carrera, como demostró al término del encuentro que la selección chilena empató con Uruguay por la tercera fecha del Grupo A, en el que tuvo que abandonar la cancha en el segundo tiempo.

Al término del encuentro, ya sentado en las escalinatas de acceso a camarines, Vidal dialogó amistosamente con Matías Vecino, quien es su compañero en el Inter de Milán y uno de los que acompañó su rehabilitación después de la cirugía de meniscos de la rodilla en marzo.

De esta charla se desprende una muy buena noticia. Y es que si bien el jugador ha sentido el cansancio por el ajetreo de jugar ante Argentina, Bolivia y Uruguay en una semana, al menos no ha manifestado problemas en la articulación.

"Después de tres meses jugué tres partidos en siete días", confiesa el Rey Arturo a su coequipo. "No, no he sentido nada en la rodilla, gracias a Dios. Hicimos un trabajito ahí", alcanza a explicar en el video que reveló la organización de la Copa América.

Vidal ha sido titular en los tres partidos de Chile en esta fase, aunque en todos fue reemplazado (minutos 85', 69', y 69') para totalizar el 83 por ciento del tiempo total de juego de la Roja en tierras brasileñas.