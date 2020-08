Histórico seleccionado peruano se rinde ante "la fiera" Arturo Vidal y "la bestia" Alexis Sánchez

Arturo Vidal y Alexis Sánchez son dos de los jugadores más destacados de nuestro país. Su tremendo nivel en Europa los ha transformado en referentes sudamericanos del fútbol, tal y como lo recalcó el histórico seleccionado peruano Nolberto Solano.

En conversación con Conversando en casa, el ex lateral y mediocampista habló sobre los jugadores de la Roja, valorando las cualidades de ambos. Eso sí, se rindió a los pies del King, al que calificó como "una fiera".

"Arturo es un jugador que lo quieren todos, es completo. Un tipo que marca, juega, tiene un físico espectacular", comenzó explicando. "Donde le ha tocado ir, es protagonista. Al comienzo no jugaba en Barcelona, pero ahora más que (Lionel) Messi, no da una defendiendo. O al mismo Busquet, que ya no quita tanto... Arturo es un jugador todo terreno, los chilenos tiene que sentir admiración y honor de tener a un jugador en uno de los equipos más grandes del mundo".

"ALEXIS ES UNA BESTIA"

Para Solano, lo que ha hecho Alexis Sánchez en su carrera es digno de admirar. Más allá de que las cosas no se le dieron en Manchester United, el ex seleccionado peruano lo pone como uno de los mejores.

Para Losano, Alexis Sánchez es "una bestia". Destacó que su aventura en Manchester United no fue de lo mejor porque el club se está "reacomodando". Foto: Getty Images

"A veces los cambios te adaptan mejor a un equipo que otro. Lo mejor de Alexis es que te hace 12 o 13 kilómetros, es una bestia en lo físico. Y técnicamente es un gran jugador. Parece mentira que la estaba rompiendo en un Arsenal tan pobre, con Wenger saliendo del club y que lastimosamente hizo el cambio", lanzó.

Finalmente, dijo que lo que le pasó en los Diablos Rojos no fue su responsabilidad, sino que es parte de un cambio en el club. "Llegó a un equipo que no le fue bien. Manchester (United) sufre hasta hoy, reacomondándose para volver a ser protagonista".