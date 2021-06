El emotivo mensaje de Arturo Vidal a Lionel Messi: "Que lindo verte siempre extraterrestre"

La Copa América arrancó para Chile este lunes, con un empate ante Argentina, por el Grupo A del certamen internacional que se disputa en Brasil.

La Albiceleste se puso arriba en la cuenta gracias a un gol de tiro libre de Lionel Messi, mientras que la Roja igualó con un tanto de Eduardo Vargas, tras un penal desperdiciado por Arturo Vidal.

El cruce entre la Pulga y el King era uno de los más esperados, debido a que ambos son muy amigos, ya que fueron muy cercanos cuando el volante nacional estuvo en FC Barcelona.

Tras el encuentro, ambos cambiaron camisetas al borde de la cancha, muy alegres y contentos, situación que graficó el Rey con un lindo posteo para su amigo Leo.

"El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dió un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dió son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre!" (sic), publicó Vidal en su Twitter.

Arturo Vidal seguirá buscando darle un nuevo título a Chile, que regresa a la cancha este viernes, cuando se mida ante Bolivia en la segunda fecha del Grupo A.