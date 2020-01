“Arturo Vidal se queda”: Prensa española asegura que nuevo entrenador de Barcelona quiere su continuidad

Los últimos días de Quique Setién han sido intensos en Barcelona, porque tras ser confirmado como nuevo técnico catalán, tras el despido de Ernesto Valverde, el estratega tuvo reuniones con los directivos del club para analizar la plantilla de cara al segundo semestre de la temporada.

En ese sentido, según informa el diario Sport de España, Setién definió que “Arturo Vidal se queda”, a pesar de tener una importante oferta de Inter de Milán. De hecho, en la reunión que estuvo compuesta por Eric Abidal y Ramón Planes (directores deportivos), Óscar Grau (CEO del club) y Josep María Bartomeu (presidente del club) se concluyó que “ningún jugador saldrá en este mercado de invierno”.

“La primera decisión que ha tomado Quique Setién es mantener en la plantilla a Arturo Vidal, que tenía una importante oferta del Inter para abandonar el club blaugrana el mes de enero”, publica el citado medio.

Agrega que el único movimiento que están analizando durante este mercado de pases es buscar un reemplazante al uruguayo Luis Suárez, quien será baja por los próximos cuatro meses.

“El Barça se tomará con calma el posible fichaje de un 9 porque no quiere cometer los errores de la pasada temporada, cuando se incorporó a Boateng y su rendimiento fue más que negativo. Si no hay un delantero de garantías y a precio asequible, no se realizará ninguna contratación. La intención de la secretaría técnica es apostar por los canteranos Ansu Fati y Carles Pérez”, sentencia la publicación.

Por consiguiente, se empieza a esclarecer el futuro del volante chileno y habrá que esperar un semestre más para verlo compartir camarín con Alexis Sánchez en Italia, siempre y cuando aún esté en los planes de Antonio Conte firmar al Rey Arturo y de hacer efectiva la opción de compra por el tocopillano.