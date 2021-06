Arturo Vidal hace alucinar a los mexicanos: "Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América"

Puede ser que Arturo Vidal no haya jugado la mejor de sus temporadas con el Inter. Pero Vidal es Vidal y sigue siendo un jugador apetecido por cualquier equipo y que si el Inter de Milan lo pone en vitrina, seguramente varios harán esfuerzos por tenerlo.

Sin ir más lejos, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli hace rato que intenta hacerse de sus servicios, pero hay un club en especial, que sueña con tener al King: América de México.

Este martes TUDN ha publicado unas declaraciones que les dio Vidal donde deja en claro que su deseo es jugar con las Águilas, lo que ha provocado gran revuelo en el país cuate.

"Sí, tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me de, pero tiene que haber (intéres) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz", aseguró el volante chileno.

Vidal está concentrado junto a la selección chilena en Brasil donde debutó este lunes en la Copa América con empate ante Argentina en Río de Janeiro demostrando que está más vigente que nunca.

Eso sí, volviendo al tema de su posible arribo a México y si se llega a concretar lo del King a las Águilas, tomaría el mismo camino de Iván Zamorano en la última curva de su carrera: un gran de España, Inter de Milán, América y... Colo Colo.