El delantero argentino, Rodrigo Holgado, vuelve a aparecer en la actualidad de Universidad de Chile, pero esta vez las razones son distintas. El atacante de 29 años estuvo cerca de los azules a principios de este 2024 que se va, pero finalmente terminó fichando como refuerzo del América de Cali.

En Azul Azul se sintieron traicionados por el el representante del jugador luego de largas negociaciones que se fueron diluyendo, mientras el jugador llegó a manifestar que nunca sintió real interés de la U por sus servicios.

Ahora, Radio Cooperativa informó que la agencia del delantero puso su nombre sobre el escritorio del Chuncho, pero Azul Azul no le perdonó lo sucedido a principios de temporada.

“Se supo que la representación del delantero argentino, Rodrigo Holgado, se comunicó con el CDA. No obstante, desde la concesionaria lo descartaron luego de las negociaciones que hubo a inicios de 2024 y que terminaron con el delantero fichando en Colombia”, publica la 93.3.

Cabe recordar que, poco después de desechar a la U y formar por América de Cali, el mismo Rodrigo Holgado manifestó en DSports que “tuve llamados de Universidad de Chile, estuve cerca yo creo, pero la realidad es que el único equipo que realmente se interesó mucho fue América, por eso fue que llegué”.

Sentenció que “yo creo que en la U se demoraron mucho, tardaron mucho y yo sentí que no me dieron mucha importancia, a lo mejor no fue así, pero yo lo sentí de esa manera”.

Ahora la historia se revirtió: fue el agente de Holgado quien intentó ponerlo en la U y la concesionaria de Chuncho le cerró la puerta.

Este 2024 en América de Cali, Holgado jugó 29 partidos por la Primera División de Colombia, 5 por Copa Colombia y uno por Copa Sudamericana… 35 duelos en total con 10 goles anotados.