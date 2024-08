Universidad de Chile empató 0-0 ante Colo Colo en el Superclásico donde el jugador más apuntado por los azules fue el delantero Luciano Pons, que no aprovechó su oportunidad de reemplazar a Cristián Palacios.

Un asunto que sacó de sus casillas a Johnny Herrera, quien en TNT Sports no solamente lo criticó por el partido ante el Cacique, sino que también se rió por la pifia en una de las jugadas peligrosas.

“El partido de Pons fue un desastre, eché de menos más minutos a Vásquez y a Assadi”, fue lo primero que manifestó el ex arquero del Bulla. “Extraño que estando lesionado Palacios no estuviera Guerra, no fuera citado”, agregó.

Luego comentó que “Pons tuvo dos claras. A una le erra, se pifia, pudo haber flectado el pie, doblado el tobillo y mete bore interno, no era tan difícil”, comentó por la jugada que vino desde la izquierda por un centro de Marcelo Morales.

Cuando se repitió la jugada, Herrera se ríe y se burla del delantero azul: “Era casi un penal, la pelota ni siquiera pica, era para pegarle de aire. El centro es perfecto. Mira, le erra, ja, ja ja. No le apunta a la pelota”.

El momento de la transmisión en que Johnny Herrera se ríe de Luciano Pons por errarle a la pelota

Herrera sigue criticando a Pons

Analizando lo que pensó el jugador, en el panel quisieron especular con que quizás pensó en el fuera de juego. Algo que más irritó a Johnny Herrera.

“No le apunta a la pelota. Si viene lanzado y después te cobran offside, da lo mismo. Hay que concretarla. Si es la jugada más clara del partido”, sostuvo.

También tuvo palabras para otra jugada que tuvo Pons, tras un pase de Charles Aránguiz por el centro de la defensa de Colo Colo y que terminó en un manotazo de Fernando De Paul al córner.

“En la otra debió haberla cacheteado al segundo palo, yo hacía ese gol de 9, si le pega pifiado. La verdad es que no ganó nunca un mano a mano”, sostuvo sobre lo mal que visualiza al ariete de la U.