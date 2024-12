Universidad de Chile y el fútbol nacional lloran la muerte de René Orozco. El popular doctor azul que fue presidente del Chuncho entre 1991 y 2004, y que logró bajo su mandato devolver la gloria al cuadro laico.

Pero el otrora presidente de la Corfuch no sólo era un dirigente aguerrido. Por algo le decían doctor Orozco. En su carrera como médico especialista en nefrología fue partícipe del primer trasplante de riñón realizado en Chile.

Además, fue reconocido detractor de Augusto Pinochet y la dictadura militar, también autor de un libro junto a la casa de estudios de la Universidad de Chile: “Nefrología e hipertensión arterial”.

En el archivo, un reportaje de RTU Televisión, en 1992, destacó el lado más humano de René Orozco, el doctor, el nefrólogo, el galeno…

Lección para muchos: “todos personas, todos iguales del equipo que sean”

En dicho reportaje le consultaron si hacía diferencias con los pacientes de Colo Colo, y la respuesta del entonces presidente de la U fue tajante: “en medicina todas las personas son iguales, sean de la ideología que sea, del equipo que sean o de su condición económica, son todos iguales para el médico. Ahí no hay diferencias”, dijo el doctor.

René Orozco, ex presidente de Universidad de Chile y famoso doctor. Q.E.P.D.

Orozco agregó que “igual se echan bromas. Por ejemplo el otro día un alumno, que es de Palestino, cuando empecé la clase lo llamé y le dije que saliera de la sala si no quería sacarse un uno. Nos había ganado palestino por 2-1. Eso es compún en nuestro ambiente, con los internos y alumnos”.

Incluso, en ese mismo archivo René Orozco contó una sabrosa anécdota personal ligada a la medicina, puntualmente a su propia salud.

“Tuve que disolverme el año pasado un cálculo… grande. Después que me aplicaran casi 1.600 onda de choque, me fui al Parque Arauco y me tomé medio litro de cerveza. Esa noche boté un pedazo y al otro lo que quedaba del cálculo”, sentenció el doctor.