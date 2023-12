Turboman 2 tendrá que esperar: Universidad de Chile se baja de fichar a Edu Vargas para el 2024

La espera tendrá que extenderse por un tiempo más. Pese al deseo de los hinchas de Universidad de Chile, el regreso de Eduardo Vargas al cuadro laico para el 2024 es algo por lo que la dirigencia de Azul Azul no se esforzará en el próximo mercado de pases.

Según información entregada por Radio Cooperativa, la poca continuidad del delantero en Atlético Mineiro y las características que buscan para el “9” del equipo serían las razones de esta postura.

En Azul Azul esperan poder contar con un jugador alto, que marque presencia en el área a la hora de buscar el gol. Ahí el perfil de Vargas no coincide, por lo que analizarán otras opciones en el mercado.

Cabe recordar que pese a tener contrato vigente, Turboman no continuará jugando en el Atlético Mineiro, ya que el club que espera venderlo antes del final de su contrato en diciembre del 2024. El chileno no juega desde el 20 de agosto, cuando disputó 31 minutos en la derrota de 1-0 ante Vasco da Gama.

Lamentablemente un esguince de rodilla sacó al chileno de acción por varios partidos y posteriormente no fue tomado en cuenta por Luiz Felipe Scolari. De ahí en más, sumó 16 encuentros sin ser convocado.

La idea de Vargas es seguir jugando en Brasil, aunque no vería con malos ojos volver a Chile en caso de que no que se de esa posibilidad. Sin embargo, si en la U no hay ganas de contratarlo, habrá que si toma otra oferta nacional en caso de haberla.

Poca continuidad en Brasil

Eduardo Vargas ha jugado desde el 2020 un total de 129 partidos en Atlético Mineiro, anotando 24 goles y entregando doce asistencias. Con el Galo el chileno ganó tres Campeonato Mineiro, un Brasileirão, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil.

Lamentablemente en los últimos meses el delantero desapareció de las convocatorias y todo apunta que le buscarán una salida de club.

¿Qué viene ahora para Universidad de Chile?

Sin clasificación a copas internacionales, ahora Azul Azul debe buscar un nuevo entrenador y armar un plantel sólo para la competencia local. En lo más inmediato se vienen las vacaciones pensando en el 2024, donde se esperan varias caras nuevas la regreso de los entrenamientos.

