Turboman 2: La U sigue atenta la situación contractual de Edu Vargas en Brasil

El mal cierre de año que está viviendo Universidad de Chile tiene a varios ya pendientes de lo que pueda ofrecer el 2024. Lamentablemente los azules volvieron a tener una temporada alejada de los reflectores, razón por la cual no queda otra que mirar al futuro para renovar esperanzas.

Uno de los cambios más importantes se producirán en la banca, ya que todo hace indicar que Mauricio Pellegrino no seguirá en el cargo de entrenador. Los malos resultados en el segundo semestre pasaron la cuenta al argentino, quien finaliza su contrato ahora en diciembre.

Además, se espera una renovación importante en el plantel y para eso hay un nombre rimbombante en carpeta: Eduardo Vargas.

Según información entregada por Radio Cooperativa, la dirigencia de Azul Azul está bastante pendiente de la situación contractual del delantero de 34 años en Brasil.

Turboman no continuará jugando en el Atlético Mineiro, club que espera venderlo antes del final de su contrato en diciembre del 2024. El chileno no ve acción desde el 20 de agosto, cuando jugó por 31 minutos en la derrota de 1-0 ante Vasco da Gama.

Lamentablemente un esguince de rodilla lo sacó de acción por varios partidos y posteriormente no fue tomado en cuenta por Luiz Felipe Scolari. De ahí en más, sumó 16 encuentros sin ser convocado.

¿Deseos de volver?

El mencionado medio detalla que Vargas tiene intenciones de seguir jugando en tierras brasileñas. Sin embargo, las ofertas que llegan desde Estados Unidos y de México complicarían esos deseos del chileno.

Atlético Mineiro no pondrá ningún impedimento si llega la oferta adecuada por el jugador. Ahí es donde la U podría ser protagonista, ya que en caso de no partir a Norteamérica, Edu evaluará la opción de regresar a Chile.

En Azul Azul están atentos a este deseo, aunque claro, sin realizar ninguna oferta formar por el atacante.

Eduardo Vargas ha jugado 129 partidos en Atlético Mineiro, anotando 24 goles y entregando doce asistencias. Con el Galo el chileno ganó tres Campeonato Mineiro, un Brasileirão, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo desafío de la U será ante Ñublense este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Santa Laura. Los azules necesitan de una victoria para poder mantener vivas las chances de clasificar a copas internacionales, aunque para eso además debe esperar otros resultados.

