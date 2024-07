El técnico azul valoró que los canteranos "eleven el rendimiento del equipo" y sobre el lateral zurdo enfatizó que "no hablo de jugadores que no sean del club".

Con un semblante más aliviado se mostró el entrenador Gustavo Álvarez luego de la abultada goleada que Universidad de Chile le propinó a San Antonio Unido, por 7-0, para clasificar a las semifinales de la Zona Centro Norte en Copa Chile.

En esa línea, lo primero que quiso destacar, en diálogo con TNT Sports, es que “destaco el buen funcionamiento del equipo y la intención sana de juego del rival. Me parece que nosotros hicimos un buen papel ante un digno oponente”.

Posterior a eso, tuvo palabras para destacar a la patrulla juvenil de la U, tras los dobletes de Ignacio Vásquez y Lucas Assadi. Al respecto, indicó que “se van sumando jugadores de un nivel de competitividad muy alta al plantel, lo cual genera que se eleve el rendimiento del equipo”.

Álvarez niega arribo de Antonio Díaz a la U

Sin embargo, el técnico azul se mostró muy a la defensiva en la entrevista cuando se abordó el tema de la próxima incorporación del equipo, que en la presente jornada se hizo los exámenes médicos y está en condiciones de firmar su contrato con el club.

Pese a que desde O’Higgins lo dan por hecho, Álvarez responde sobre Antonio Díaz que “mientras no haya confirmación oficial, no me corresponde hablar. No hablo de jugadores que no sean del club y eso merece una información oficial”.

El próximo rival azul: Everton

Tras golear a San Antonio, el próximo desafío de la U en Copa Chile será ante un equipo de Primera División, como Everton de Viña del Mar, un rival al que el estratega argentino le tiene respeto, al igual que a este certamen, aunque mira de reojo al Campeonato Nacional.

“Son dos los torneos importantes. Le damos la misma relevancia a ambos, así que cada fin de semana tenemos el partido preparado para ganarlo y llegar lo más lejos en ambos frentes”, indica Álvarez, quien añade sobre los ruleteros que “es un muy buen equipo, lo enfrentamos hace poco, nos prepararemos para eso desde este momento“.

