Calderón se desentiende del tema refuerzos en la U: "Eso no es un tema nuestro"

Los fantasmas vuelven a aparecer en el entorno de Universidad de Chile. Y es que al igual que el año pasado, llegaron punteros a la segunda rueda y contrataron a un lateral izquierdo como refuerzo para el semestre. Ahora, de refuerzos prefieren no sacar la voz.

Tanto Michael Clark, presidente de Azul Azul, como su gerente deportivo Manuel Mayo, hace varios meses están desaparecidos y cuando se trata del tema incorporaciones se esconden, y deben ser los futbolistas quienes dan la cara ante los hinchas y la prensa.

Así ocurrió en esta jornada con el defensor argentino Franco Calderón, que al inicio del encuentro con los medios se le cuestionó por el hecho de hablar mientras los dirigentes no se refieren a la falta de refuerzos. En esa línea, prefirió hacerse el leso.

¿Qué dice Calderón por la falta de refuerzos en la U?

“Eso no es un tema nuestro, no es tema para los jugadores. En eso está trabajando cuerpo técnico y la directiva. A nosotros no nos afecta. Como grupo estamos firmes y unidos para lo que resta del torneo”, aseguró el central trasandino.

Por ello, en caso de que lleguen nuevas incorporaciones, Calderón sostiene que “ojalá que lleguen, bienvenido sea, siempre que sea para sumar al grupo. Aquí tenemos una competencia sana, nos apoyamos entre todos. Si llega alguien es para sumar, nosotros lo vamos a respaldar y estamos todos para ayudar”.

¿Qué opina de las opciones de Martínez y Aránguiz?

Con el arribo de Antonio Díaz como opción por la banda izquierda, todavía restan dos cupos por llenar que les permite el reglamento. En ese ámbito, los nombres que más suenan son el Príncipe y el defensor paraguayo de River Plate.

Al respecto, Calderón indicó que “lo ví en redes, de ahí a que se concrete es otra cosa“. Mientras que de David Martínez señaló que “si está en uno de los grandes de Argentina, por algo será”; de Charles Aránguiz dijo que “la posibilidad es muy buena para nosotros, un jugador como él con la historia que tiene sería buenísimo. Si no se da ahora, en el futuro se va a dar”.

