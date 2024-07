Molestia con Azul Azul por el lento mercado: "La U parece no tener interés en reforzar"

Universidad de Chile avanza lento en el mercado de pases, donde solo ha presentado a Antonio Díaz desde O’Higgins y sigue entregar novedades sobre las intenciones de incorporar a Charles Aránguiz. Los hinchas azules comienzan a impacientarse y los históricos del club también.

Martín Gálvez y Héctor Pinto, exfutbolistas formados en la U, hablaron con RedGol y dispararon contra Azul Azul por la demora en los refuerzos. Ambos coinciden en que la dirigencia del cuadro universitario no está cumpliendo con las expectativas de la hinchada que se ilusionó el primer semestre.

“Si bien es una contratación interesante, no es que le vaya a cambiar la cara al equipo (Díaz). Se está dando lo que algunos temían: no se sabe si la administradora realmente le interesa el espectáculo y salir campeón como regalo a su tremenda hinchada. Claramente, hay otras prioridades”, disparó Gálvez.

El hombre que jugó en la U en dos periodos aseguró que el club está siguiendo los pasos del resto de los equipos. “El mercado está siendo así, no se preocupa tanto de que los equipos sean campeones. Huachipato llega a la final y no sé cuánto hizo para mejorar su equipo para repetir eso. O Cobresal”, argumentó

La U. de Chile suma un refuerzo, que todavía no debuta | Photosport

“El mercado tiene otros objetivos y no los que uno quisiera. Esta lentitud no gusta, porque a los hinchas de la U nos gustaría encontrar una bomba de sorpresa que te motive a ir al estadio. Quizás ya están conformes con los abonados y no les importa; el chancho está asegurado”, lamentó.

Los históricos de la U están furiosos por el mercado: “Viene el torneo y vamos a seguir igual”

Héctor Pinto, por su lado, dijo que la lentitud de Universidad de Chile “llama la atención, no muestran que se esté evaluando o negociando y la gente se preocupa. Los tiempos pasan y viene la competencia, y vamos a seguir igual. Hay un tema que hay que atacar y por lo menos dejar a la gente más tranquila de que se está buscando a alguien y haciendo algo por el bienestar del club”.

“No sé si están muy metidos en el torneo, están buscando poco de lo que realmente se necesita. Y cuando uno no busca con tiempo, después todo se hace más difícil. Están atrasados y yo creo que están muy pasivos”, agregó.

“No se ve la intención de ‘tenemos que mejorar y fortalecernos para alcanzar los objetivos’. No sé si lo han planteado. La gente se ilusionó con el primer semestre y luego se dio cuenta de que hay que mejorar y que hay que potenciar, y la dirigencia no parece tener interés”, condenó.

