U de Chile se defiende por crisis en juveniles: "Los primeros en cumplir el minutaje sub 21"

La crisis (casi) terminal que vive el balompié nacional tuvo en esta jornada un foco especial, que apunta al trabajo que realizan, o no, los clubes nacionales en el Fútbol Joven, sobre todo tras la denuncia que dio a conocer el hoy comentarista Jorge Valdivia.

“Estamos peor en divisiones menores, en fútbol formativo. La ayuda económica va hacia abajo, no hay interés real de las instituciones“, afirmó el Mago, quien denunció que en Unión La Calera “los niños no llegan a entrenar porque no tienen cómo llegar“.

Ante este panorama, Universidad de Chile quiso salir públicamente a desmentir que, de su lado, no exista interés en el trabajo en divisiones inferiores, y fue su gerente deportivo Manuel Mayo, que en diálogo con Radio ADN sacó a relucir uno de sus principales logros, el cumplimiento de la regla de minutos Sub 21.

“Se ha dado en los últimos años que hemos sido los primeros en cumplir el minutaje sub 21, la verdad se ha ido dando de manera natural porque los jugadores, al menos en nuestro caso, no los hemos puesto ahí por una regalo, sino porque se lo han ganado y porque potencian a nuestro plantel”, afirmó.

“Marcelo Morales, en su momento Darío (Osorio), hoy día Lucas (Assadi), jugadores que se han ido incorporando como Ignacio Vásquez, David Retamal que ha sido importante hasta su lesión, otros que han partido a préstamo como Renato Cordero, Jeison Fuentealba, que es de las políticas que hemos querido potenciar”, agrega Mayo.

Marcelo Morales, el futbolista que más minutos Sub 21 le sumó a la U (Photosport)

La U se defiende en medio de crisis en juveniles

Desde Azul Azul son enfáticos en señalar al respecto que el fútbol formativo “es la base del proyecto deportivo, pero para tener un fútbol formativo exitoso, es algo de años, tiempo, y los frutos no se ven en el corto plazo, sino que en el mediano, pero sí en el largo plazo”.

“Hemos formado áreas que generan procesos y protocolos alineados a todo nivel del club, como son el área ciencias del deporte, con doctores, nutrición, psicología, fisiólogos; y la secretaria técnica que está trabajando en el scouting y captación de jugadores”, finaliza el gerente deportivo de la U.

