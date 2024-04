El Mago recalcó que las declaraciones del capitán del Romántico Viajero no enfrentan la realidad que vive el equipo.

Universidad de Chile sumó una nueva igualdad ante Palestino. Los azules se mantienen como punteros pero ante los árabes dejaron escapar la chance de escaparse a seis unidades de su único escolta.

Pese a esto, Marcelo Díaz enfrentó a los medios y recalcó que siguen siendo superiores a sus rivales. “La tabla demuestra que estamos siendo, a pesar de altos y bajos, un equipo muy sólido (…) Somos muy superiores a los rivales y eso hace que seamos muy temibles”, recalcó el capitán azul.

Palabras que generaron repercusión en Jorge Valdivia, quien fiel a su estilo analizó los dichos de “Carepato”. “La U no cierra los partidos. Pero todo bien, las declaraciones de Marcelo Díaz para la galería es válido, pero deben tener soluciones. Deben tener argumentos en cancha, si no van a terminar empatando todos los partidos”, expresó el Mago en Equipo F de ESPN.

Tras ello, volvió a hacer hincapié en la poca autocrítica del ex seleccionado. Incluso aclaró que todavía están lejos de ser “temibles”.

“Para mí no es un equipo temible, no lo demostró contra Coquimbo y ahora contra Palestino. Es un equipo que tiene solidez y contundencia en ataque. Tampoco muy superior como dice él. Pero sí han logrado sacar ventajas en momentos precisos”, expresó Valdivia.

¿La U es “temible”?

Ante los dichos de Valdivia, el conductor del espacio Francisco Sagredo le consultó a Diego Rivarola sobre las declaraciones de Díaz.

A lo que el Mago no desaprovechó el momento para catalogar a Marcelo Díaz como “tribunero”. Pese a esto, Rivarola contestó sobre la situación del volante.

“Es un jugador que se expresa de forma distinta. Para algunos es agresivo pero para otros no. Siempre ha sido así. El año pasado en Audax nadie decía nada porque nadie va a ver al Audax”, aclaró.

Pero sorpresivamente se sumó a Valdivia al reconocer que todavía no son “temibles”. “Superiores, sí. Pero no estoy de acuerdo con temible. No creo que sea el termino”, sentenció.