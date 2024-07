Gustavo Álvarez no citó a Marcelo Morales al último partido de la U lo que provocó la rabia de Héctor Pinto, histórico DT azul.

Mucha polvareda causa en Universidad de Chile el caso de Marcelo Morales. El jugador no fue citado al partido de vuelta de Copa Chile ante Everton, lo que Gustavo Álvarez justifica por decisión técnica.

Sin embargo, un entrenador campeón con el Bulla no le cree esa versión. Se trata de Héctor Pinto, quien por sus años en el fútbol manifiesta que es evidente que el club lo mandó al congelador por no extender su contrato, que vence a fin de año.

“A mí no me gustaron las declaraciones de Álvarez diciendo que era una decisión técnica, porque eso no es verdad, para qué estamos con cuestiones”, comenzó señalando el Negro Pinto a Redgol.

Luego indica que es notoria la presión dirigencial que está afectando en esta situación. “A él (Álvarez) lo obligaron a hacer una situación. Y él que acepte eso, pierde puntos conmigo, de verdad”, confesó.

Marcelo Morales levanta polvareda en la U

Álvarez tapa una compleja situación

Héctor Pinto además manifestó que el entrenador Álvarez no debe prestarse para este manejo dirigencial. “No puede ser que tape una cuestión que es evidente, que todo el mundo sabe. No somos inocentes”, agregó el DT que sacó campeón a la U el 2004.

“Los que sabemos, porque estamos metidos en el fútbol, tenemos claro que estas cosas pasan y no son una decisión técnica. No puede ser que no sea ni citado. Es una excusa y una excusa barata”, agregó.

Además Pinto cuenta que “no aparecen los dirigentes para decir ‘no tenemos plata para traer gente’. Que digan la verdad, que no quieren contratar porque creen que con ese equipo basta y sobra. Sería hasta entendible. Pero se da ventaja en todo sentido”.