Sergio Vargas es ídolo de Universidad de Chile. El ex arquero del Chuncho incluso tuvo labores dirigenciales hace sólo unos años en Azul Azul, cuando la directiva lo captó junto a Rodrigo Goldberg para recuperar el sello de la U en momentos complicados.

Y casi 30 años después, el Súperman revela que pudo jugar en Colo Colo, el archirrival de la U, y pasar directamente desde los azules a los albos. Sin embargo el meta no respondió al llamado desde el Monumental.

En el programa Fútbol y Parrilla, con Fernando Vergara, Rodrigo Barrera y Paulo Brunetti entre los comensales, Vargas relató cuándo y cómo se dio el llamado de Colo Colo, el que rechazó de plano.

“En 1995 tuve un problema con el Lulo (el DT Jorge Socías), un intercambio de opiniones. Y salió a la luz pública ‘Vargas puede salir de la U’. Entonces recibí un llamado: era para ofrecerme jugar en Colo Colo”, dijo Súperman Vargas.

Rechazó un sueldo jugoso por la U

Complementó que “iba a ser el mejor pagado del plantel, pero dije que no. Me putearían los de Colo Colo porque no me querrían y los de la U por haberme ido para allá. Ninguna posibilidad”.

Incluso, Rodrigo Barrera, jugador histórico de Universidad Católica que después jugó en la U con buen desempeño en los azules y hoy por hoy es más cercano a la parcialidad del Chuncho, también relató una situación parecida a Vargas.

“Yo estaba libre y era Colo Colo o Universidad de Chile. Pero como conocía más gente de la U por la selección chilena, elegí la U”, sentenció el Chamuca.

¿Dónde jugó Sergio Vargas?

El Súperman debutó en Independiente en 1984. En 1991 arriba a Emelec y el 92 se convierte en refuerzo de Universidad de Chile. En los azules estuvo hasta 2002 para el 2003 defender el arco de Unión Española. Se retiró el 2004 en el PSM Makassar de Indonesia.

En la U ganó cuatro títulos de Primera División (94, 95, 99 y 2000), más la Copa Chile 98 y 2000. Además, el argentino nacionalizado chileno jugó en La Roja por la Copa América 2001 y las eliminatorias al Mundial de Corea y Japón 2002.