La última vez que el director deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, habló largo con los medios de prensa fue el 24 de febrero, luego del triunfo azul por 1-0 ante el Audax Italiano, a días de cerrar el primer mercado de pases del año.

Luego de más de cinco meses, nuevamente se pudo escuchar declaraciones del dirigente de la concesionaria Azul Azul, quien fue consultado por los refuerzos y por varias situaciones del club, en el segundo mercado de pases.

Uno de los puntos que no pudo evadir, fue el tema de Jonathan Villagra, el defensa que la U tenía listo para sus filas, pero que las últimas informaciones lo dan como seguro refuerzo en Colo Colo.

Como ha sido costumbre en Azul Azul, Mayo optó por guardar silencio, lo que produjo la furia del periodista Fernando Tapia, quien encaró con todo al dirigente por su falta de respeto.

Manuel Mayo en la presentación de Charles Aránguiz en U de Chile . Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

El palo a la U por su forma de comunicar

“Me alinearé en lo que dice Gustavo. No hablamos de nombres propios. La posición en la que buscamos refuerzo la vemos puertas adentro con el cuerpo técnico y la secretaría técnica”, fue la respuesta de Mayo por el tema Villagran.

Una declaración que indignó a Fernando Tapia en el programa “Pauta de juego”, donde le mandó un potente mensaje al directivo de Azul Azul, por la forma de afrontar las preguntas.

“La U en 50 días, en un mes, no amarra ninguno de los refuerzos priorizados por el técnico y me preocupa, además, la declaración de Manuel Mayo, porque por Villagra dice que no va a hablar de temas en específico, ni nombres propios, entonces para qué va a la conferencia de prensa si no puede responder nada, no puede aclarar este tipo de situaciones”, explicó.

Una situación que se vio más en profundidad con Clark, quien defendió la política puertas adentro de la concesionaria: “No tengo por qué hacerme cargo de trascendidos y cahuines, prefiero enfocarme en trabajar y obtener resultados. Sé que no es lo más fácil, pero es un mundo libre y así trabajamos”.

