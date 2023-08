Darío Osorio tuvo chispazos de su mejor fútbol en las últimas fechas con Universidad de Chile, pero cuando parecía que el joven canterano iba al alza para ayudar al Chuncho a salir de la mala racha, el futbolista deja el cuadro azul para dar el salto a Europa.

El formado en la U se perderá el Superclásico ante Colo Colo porque fichará por el Midtiylland de Dinamarca. Nuevos problemas para el entrenador Mauricio Pellegrino, quien ahora lamenta la partida de un jugador tras el mezquino mercado de fichajes de la los azules para el segundo semestre.

Y fue el mismo Pellegrino quien vaticinó hace unas semanas la complicación que hpy se le presenta, considerando que el mercado nacional ya cerró y la ventana de fichajes en el Viejo Continente baja el telón este 31 de agosto.

“La venta de un jugador no es algo que se pueda planificar. No sabes, porque no depende de vos. Que vengan mañana por cualquier jugador y querer pagarlo, en la mayoría de los casos si pagan lo que el club quiere se va a ir, por más que no esté planificado. Entonces no es algo que dependa de nosotros”, dijo entonces Pellegrino.

El DT de la U agregó que “en lo que sí me ocupo es decirle al club, hasta el 31 de agosto terminan los mercados, entonces jugadores como Darío se podrían ir el día 28 ó 29”.

Mauricio Pellegrino sentenció: “entonces tienen que esperar hasta esos días para poder firmar a un jugador y no nos coinciden los plazos. Si yo tengo que esperar vender para después traer, mal estamos, porque no depende de nosotros”.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en la U?

Darío Osorio fue formado en Universidad de Chile y antes de la llegada de la grúa danesa alcanzó a jugar dos temporadas en el plantel de honor azul. Allí disputó 51 partidos y sumó 11 goles.

¿Cuándo es el Superclásico?

El sábado 2 de septiembre, a las 15:00 horas, Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el Superclásico N° 194. El partido será válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023 y se jugará en el estadio Santa Laura.