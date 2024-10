Si bien se pensó que el duelo de Universidad de Chile contra Coquimbo Unido se iba a suspender por la muerte de Lorenzo Prieto, se jugará de todas maneras. Algo que no le gustó para nada a Gonzalo Jara.

El masajista del Romántico Viajero dejó este mundo cuando era parte de la delegación del club en la Cuarta Región. Sufrió un infarto a los 78 años tras salir a trotar por la mañana de este miércoles. La pena inundó al plantel por la partida del funcionario, quien trabajó con el equipo durante 12 años.

El enojo de Gonzalo Jara con la U por jugar igual

Si bien desde Universidad de Chile afirmaron que decidieron jugar igual ante Coquimbo Unido por petición de la familia Prieto, los cercanos salieron a desmentir esta versión. Gonzalo Jara, quien como jugador azul compartió con el masajista, dio su opinión.

“Quería decir algo, lo digo de forma muy personal. Estoy trabajando en el canal de fútbol y me hago responsable: me parece insólito que se juegue este partido. No sé qué habrá pasado internamente. Pero desde mi persona me parece insólito que se juegue”, comenzó diciendo el ahora comentarista en TNT Sports.

Lorenzo Prieto trabajó durante 12 años en la U. Imagen: U. de Chile.

“Yo lo digo porque para mí somos todos iguales. No sé si sería lo mismo si fuera alguien del cuerpo técnico o alguien del plantel de jugadores. Es algo muy sensible y lo digo a forma personal”, agregó el histórico defensor de La Roja.

Incluso, Jara que se retiró en Coquimbo Unido, aseguró que conversó con gente de los Piratas y que ellos no tenían problemas en que se suspendiera.”Entendían que es un duelo que se escapa totalmente. Es una persona del plantel. Por eso vuelvo a repetir que me parece insólito“, cerró Jarita.

“Hasta donde sabemos no se hizo una petición formal de Universidad de Chile de suspender el partido”, complementó en el panel el periodista Gastón Fauré. Los Azules se medirán ante Coquimbo este miércoles a las 18:00 horas por la semifinal de Copa Chile.