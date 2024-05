En el cuadrangular que se disputó en el CDA, el ídolo azul se llevó de regalo un cariño de un ex compañero.

Universidad de Chile inició los festejos por el aniversario 97 con un cuadrangular en el Centro Deportivo Azul. En el mini torneo contó con la participación de ídolos del club, jugadoras de la rama femenina de Futsal y artistas urbanos.

Pero el resultado de los partidos y hasta los goles, pasaron a segundo plano por la patada que recibió Diego Rivarola nada menos que de Waldo Ponce.

“La media chuleta que te metieron, jaja”, comentó de inmediato Payo Yáñez en el programa F90 de ESPN. Con la repetición de la imagen quedó en evidencia que Ponce no estuvo ni cerca de llegar a la pelota.

Por lo mismo, Rivarola confesó que se molestó bastante en el momento de la jugada. “Estuvo mal Waldo. Les digo la verdad, me enojé y después cuando supe quién fue, se me pasó”, confesó el ex ariete azul.

Pero ya con las pulsaciones más calmadas, expresó que todo quedó en la cancha. “Tenemos una muy buena amistad. Al final no me enoje porqué Waldo es muy buena persona”, agregó Diego Rivarola.

Lo que de inmediato despertó las bromas del panel. “Es muy bueno Waldo… y pa’ pegar patadas también”, remató el Mago Valdivia fiel a su estilo.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile recibe a Ñublense este domingo 26 de mayo a las 17:30 horas en el estadio Nacional. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez presentará varias novedades tras la caída ante la UC en el clásico universitario.

La posible formación sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda; Cristian Palacios, Leandro Fernández y Maxi Guerrero, que fue convocado a la Roja de Gareca. Además retornarían a la convocatoria Assadi y Ojeda.