Matías Zaldivia no tiene dramas con los hinchas de Colo Colo: "Cara a cara, nunca me faltaron el respeto"

Cuando llegó a Universidad de Chile, fue polémico. Matías Zaldivia no contaba con la simpatía de la hinchada azul, debido a su procedencia. El zaguero llevaba ocho temporadas vistiendo la alba del Cacique y parecía que nadie lo iba a olvidar, nunca.

Pasó el tiempo y, en la actualidad, Zaldivia es uno de los más aplaudidos desde la galería azul. El defensa y pilar fundamental del fondo de la U, se ha logrado ganar el corazón del Romántico Viajero a punta de buenas actuaciones y esfuerzo.

“Lo tomé como una motivación para rendir”, confesó Matías Zaldivia en conversación con La Tercera. El zaguero del Bulla habló en extendido con los colegas del medio nacional y dejó varias frases que explican el buen momento de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional.

“Más que fijarnos en lo numérico, estamos poniendo la atención en las cosas que todavía tenemos que mejorar”, analiza, modestamente, Zaldivia, quien cree que el mensaje del cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez ha sido clave en este despegue.

Gran momento de la U

“El cuerpo técnico influye mucho. Tenemos un mensaje muy claro, que es jugar de igual en todas las canchas, ser protagonistas. Eso se ve hoy”, enfatizó el jugador al ser preguntado por el buen momento de la U en el torneo nacional.

Claramente, para Zaldivia, el antes y el después lo marcó el triunfo de Universidad de Chile en el Monumental. “Fue una demostración de carácter en este plantel. Todo el mundo lo vio y sabe que estamos bien, que pelearemos y seremos protagonistas”, precisó el jugador azul.

El periodista de La Tercera intentó meter el dedito en temas complicados, nombrándole a Arturo Vidal y cómo, cada cierto tiempo, se acuerda de la U. “Nos enfocamos en nosotros. Las cosas de afuera, la verdad, no nos interesan mucho. Seguimos enfocados en lo nuestro, en mejorar y lo demás es todo folclore que se entiende”, respondió educadamente el defensor.

Una jineta que no se esperaba

No solamente logró ganarse el respeto de los hinchas y los cercanos a la U. Matías Zaldivia, además, ha lucido la jineta, llevando una misión importante en la escuadra del Romántico Viajero.

“Lo de la capitanía lo tomo con gran responsabilidad, pero, por la forma de ser que tengo, siempre me pasó de ser uno de los referentes del equipo y la verdad es que me gusta, me hace sentir importante y eso es lo que yo quería cuando llegué acá”, comentó el ex Colo Colo, que no tiene rencores con los hinchas de su anterior escuadra.

“La gente tiene mucho respeto, así que también lo agradezco, porque en vivo, por lo menos, cara a cara, nunca me faltaron el respeto”, cerró, refiriéndose a los hinchas albos.