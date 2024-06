Punteros y con tiempo para disfrutarlo. En Universidad de Chile hace ratos que la realidad del equipo no generaba tantas expectativas como el actual plantel. Con Gustavo Álvarez en la banca, se espera que el Romántico Viajero pueda mantener su primer lugar en el Campeonato Nacional hasta el final.

Hubo un tiempo, sin embargo, en el que la U nos tenía acostumbrados a primeros puestos. Con Jorge Sampaoli, por ejemplo, la máquina azul era simplemente arrolladora.

De esos tiempos, suele recordarse a jugadores como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz o Eduardo Vargas, pero hay otros que suelen pasar más desapercibidos. Ejemplo de aquello: Matías Rodríguez.

Trascendental en las campañas entre 2010 y 2012, Matías Rodríguez tuvo un retorno sin mucho ruido en 2015 y, luego, partió a Defensa y Justicia para que no supiéramos mucho de él por estos lados. Ahora en Melipilla, el lateral no pierde la esperanza de calzarse la azul con la U en el pecho.

“Agradecido el resto de mi vida”

Con o sin su particular celebración de goles, Matías Rodríguez no puede sino evocar alegrías en el CDA. No obstante, su presente es en Melipilla, equipo puntero de la Segunda Profesional.

“Fueron los primeros que me llamaron y apenas me mandaron la propuesta, se cerró todo. Tenía la necesidad de volver a disfrutar del fútbol y ellos me brindaron la posibilidad, estaré agradecido el resto de mi vida por confiar en mi vida tras estar un año y medio fuera”, señaló el ex azul en conversación con Radio ADN.

“Estoy disfrutando, agradecido por la oportunidad. El objetivo es uno solo, ascender. Avanzamos en Copa Chile, queda la vuelta con Everton aún, pero uno sabe que las posibilidades de enfrentar a la U están”, añadió.

“¿Por qué no?”

Además, el lateral fue consultado sobre un posible retorno a la U, a lo que no se cerró. “Estoy disfrutando este proceso totalmente nuevo en mi vida. Uno que sueña en grande nunca deja de soñar, ¿por qué no? Hoy como técnico lo veo demasiado lejano aún. Si me dedico a eso, voy a arrancar de muy abajo”, señaló.

Junto con eso, detalló cómo fue su proceso como entrenador de las ramas juveniles de la Universidad de Chile, antes de volver como jugador al fútbol. “Me tocó estar en octubre y noviembre del año pasado, había algunos que alternaban con el primer equipo ya. Le estaban generando esa identidad a los chicos. A Ignacio Vásquez se le ve un futuro grandísimo, solo falta tiempo para que se afiance”, enfatizó Rodríguez, quien por último dejó algunas palabras ante el inminente retorno de Charles Aránguiz a la U.

“Sería grandioso, espectacular para el club. No sé qué tan real es la posibilidad, pero a cualquiera que le guste el fútbol te diría que es un grandísimo aporte para la U y el fútbol chileno”, cerró.