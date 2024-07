Universidad de Chile no tuvo entrenamiento en la jornada de lunes, tras la igualdad que consiguió ante Cobresal, en El Salvador. Eso no fue impedimento para que el periodista Marcelo Díaz pudiera hacer su trabajo para la señal de TNT Sports.

Mientras hablaba de la actualidad del Romántico Viajero luego del periplo en el campamento minero, el reportero notó algo muy extraño en su humanidad. No bastó un instante que subiera su mirada hacia el cielo, para percatarse del ataque digestivo de una paloma.

Ante tal hecho, no le quedó más que contar durante el programa Pelota Parada lo que ocurrió. “En el invierno, uno busca el sol. Me fui en busca del sol debajo del árbol junto a una silla, para esperar tranquilamente mi turno”, hasta ahí todo normal. Lo que vino después fue desopilante.

El ataque de una paloma a Marcelo Díaz

“Empecé a ver a mi alrededor, no había nadie. Y un sólo pájaro me cagó la camisa… Aquí en el CDA”, gritó el comunicador, lo que generó las risas de sus compañeros en el estudio, además del ademán de Nahla Hassan que no paró de decir “¡Qué asco!”.

Para peor, al contar detalles del hecho, Díaz recordó que “sentí el momento en que caía…“, lo que provocó más carcajadas. “Lo sentí el roce y me cayó el grueso en la camisa“, finalizó su explicación. Mientras Marcelo Muñoz le decía que “es de buena suerte”, en referencia al mito popular sobre la caca de paloma.

El momento en que Marcelo Díaz muestra la caca de paloma que cayó en su camisa (Captura)

Un acercamiento a la huella que dejó la paloma en el CDA (Captura)

La resignación de Marcelo Díaz por esta curiosa anécdota (Captura)

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.