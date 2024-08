Universidad de Chile prepara su formación titular para el Superclásico, la que puede tener una gran novedad con las dolencias físicas de Cristián Palacios desde el duelo ante Deportes Copiapó.

En ese sentido la apuesta va con Luciano Pons, quien tendrá la gran oportunidad de ser el delantero estelar ante Colo Colo, como una de las grandes novedades que presentará la U en el Estadio Nacional.

El atacante argentino llegó esta temporada por una solicitud del técnico Gustavo Álvarez, donde ha marcado tres goles, pero no ha logrado consagrarse en el ataque bullanguero.

Por lo mismo, históricos de Universidad de Chile analizan la gran opción de Luciano Pons para el sábado ante los albos, donde no los convence del todo, pero no hay otro jugador.

Luciano Pons suma tres goles en U de Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La gran oportunidad de Pons

El histórico entrenador César Vaccia asegura que es el cambio de siempre en delantera, aunque también es una oportunidad para que Álvarez calle bocas por las críticas por traerlo.

“Pons es el recambio natural. Si aplicamos lógica es el tercer delantero, el primer cambio y lo trajo Gustavo, entonces es el momento de poder darle todo un partido. Es un refuerzo y los refuerzos tienen una exigencia mayor, pero no ha tenido continuidad, por lo que puede ser una linda oportunidad para demostrar los motivos por lo que lo trajeron, puede ser bueno para Gustavo”, comentó Vaccia.

Por su parte, Cristián “Cepillín” Olguín también cree que es una gran chance para Pons, por lo que pone las fichas con lo que puede hacer el argentino el sábado en el Estadio Nacional.

“Sería la única alternativa creo, porque Guerra hace mucho que no viene jugando y debe estar falto de físico como de fútbol, pero Pons cuando jugó, cuando empezó desde los primeros minutos, demostró que aguanta balones, que cabecea bien, y es la única alternativa. Quizás se destapa con Colo Colo y es la única alternativa. El técnico lo trajo por goleador, no ha sido así, pero no lo he visto mal, aguanta mucho, es luchador y cabecea mas”, destacó.

Luciano Pons es la gran carta de U de Chile en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Pons adentro para la U tirarse atrás

Para el jugador del Ballet Azul, Pancho Las Heras, Luciano Pons no tiene nada que hacer en la U, por lo que lo ve dentro de una estrategia más defensiva que puede plantear el equipo azul.

“Es el que hay, Pons es la alternativa. Pero no sé, a estas alturas no me convence para nada. Si uno dice bueno por último va a entrar para ganar pelotas aéreas ok, pero ni eso gana. Lo trajeron para hacer goles y no ha hecho muchos. Es complicado, una lástima que no esté Palacios que tiene el oportunismo”, detalló.

“Álvarez va a jugar arropadito, no saldrá abierto con Colo Colo, que tiene un buen mediocampo, con un jugador muy bueno como Palacios, que en cualquier momento hace la suya. Ellos también tienen dudas y lesionados”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

