Universidad de Chile no logra levantar en el segundo semestre, donde no ha podido sumar triunfos en la pelea por el título del Campeonato Nacional, lo que le implicó perder el primer lugar de la tabla de posiciones.

Uno de los puntos que más se le ha criticado a la U ha sido el ataque, donde, al menos ante Audax Italiano, se mostró un bajo rendimiento de todos los delanteros del club.

Pero el apuntado esta semana es Luciano Pons, jugador que llegó para ser goleador en el equipo de Gustavo Álvarez, pero que no marca un gol hace casi tres meses.

Fue el 5 de mayo, cuando la U empató ante Deportes Iquique 2-2 en Concepción, la última vez que el argentino movió las redes por el equipo bullanguero, algo que le pone pesada la mochila por el actual momento azul.

Luciano Pons fue una apuesta de Álvarez para U de Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Guerra le pesa a Pons en la U

Cristián “Cepillín” Olguín conversó con Redgol, quien asegura que lo que ha mostrado Luciano Pons está lejos de lo que se le pide en un equipo como la U, además que Guerra, que espera salir del club, es mucho más aporte.

“No ha demostrado mucho para un equipo grande, lamentablemente cuesta jugar con pocos minutos y no pude demostrar. Guerra juega mucho mas, hacía goles, hacía jugar al equipo, pero Pons todavía no demuestra nada”, comentó.

En ese sentido asegura que a la U le falta un hombre en ataque, porque es un puesto donde no se encuentra un goleador indiscutido, lo que le pena en el funcionamiento.

“Chorri Palacios es el único que corre, mete, tuvo palos y lamentablemente no pudo hacer goles. El otro anda peleando con los árbitros (Fernández), como es loco, no se mete en el partido. Álvarez tiene que rayar la cancha, si siguen así difícil que peleen por el título”, destacó.

Desde el 5 de mayo que Luciano Pons no marca por U de Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Álvarez no ayuda a Pons con sus decisiones en la U

Por su parte Carlos Ramos tampoco le presta mucha ropa a Luciano Pons, donde asegura que no ha sido un real aporte para el equipo y lo que necesita la U en este momento.

“En estos tiempos de frío hace falta leña, lo podríamos convertir en leña. Necesito leña en el campo. Quedé pensando en el partido y no sé si estos partidos los venden fuera de Chile, porque prefiero ver por décima vez el Titanic que la U con Audax”, expuso.

Dentro de su postura apunta a que los cambios que ha hecho Álvarez para la segunda parte del torneo son los que sido claves para perder el rumbo de la U en el campeonato.

“A Pons le pasa la cuenta las decisiones del técnico, él mismo se corta las alas. Sacó a Morales y la U no tiene desborde. Gómez no le da profundidad. La U cerró las bandas, no tiene fútbol anda mal Assadi, Poblete, no hay fútbol interior. Guerra es mucho mas que Pons, tiene mas variantes, es un cabro chico que aguanta, es un tanquecito, que sabe jugar”, explicó.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.