Franco Calderón vivió una linda jornada de lunes con Universidad de Chile, anotando un gol para el triunfo azul en su cumpleaños número 26. Por eso, el defensa argentino fue quien atendió a los medios de comunicación en la previa de un nuevo clásico universitario en el Campeonato Nacional.

El zaguero habló del buen momento que vive en la U, pero también hizo una autocrítica sobre lo que ha sido su estadía en el elenco azul. Calderón es el jugador con más tarjetas amarillas en el equipo y en el torneo (suma seis cartulinas), y ya tuvo que ausentarse de un encuentro por esto.

El ex Unión de Santa Fe hizo un mea culpa. “Hay que saber jugar con las amarillas, como defensas estamos más expuestos que otros jugadores. Al quedar como último hombre corremos ese riesgo. De mi parte, he tenido amarillas evitables y lo he hablado con el profe”, manifestó.

“También tengo que acostumbrarme al fútbol chileno, que no es como el argentino, que hay más roce. Tengo que mejorar eso del tema de las amarillas, porque cada vez tengo menos margen. Como defensor sé que quedo como último hombre y corro ese riesgo”, reflexionó.

Calderón es el jugador más amonestado del torneo con seis amarillas | Photosport

Sobre el momento de la U y cómo jugar con la presión, Franco Calderón dijo que “la mejor motivación es mirar la tabla y ver que vas despegando un poco. Para mí no hay mejor forma de agarrarle las ganas que la tabla”.

“Ves que le sacas siete puntos al que juega el clásico (Universidad Católica) y cinco al segundo (Deportes Iquique), y es una motivación. No hay tanta presión porque estás a dos partidos de que te lleguen. Para mí es motivante mirar la tabla y ver que nos vamos despegando”, cerró.

