Juan Cristóbal Guarello se molestó con las declaraciones del entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien este viernes se mostró molesto ante las preguntas sobre el polémico congelado de Marcelo Morales en el Chuncho.

A King Kong le molestó puntualmente que Álvarez diera a entender que las críticas al plantel de la U son injustas y que las consultas sobre posibles refuerzos desestabilizan la tranquilidad de los jugadores.

“Si la U juega la Copa Libertadores y uno dice que tiene que reforzarse, ¿va a estar desmereciendo al plantel? (…) Todos los equipos protagonistas siempre están en la dinámica del refuerzo, porque mantenerse arriba es complicado”, dijo Guarello.

Agrega que “no sé si a este plantel le alcanza porque la U se ha ido frenando, le han ido encontrando la mano al sistema. Porque el equipo ya no es tan dominante, porque la UC se afirmó y la Católica no es la misma pisándote los talones”.

“Ni Guardiola…”

“Entonces no podemos decir que Luciano Pons no ha rendido, porque sería menoscabar a Pons. Hay partidos en los que Pons ni siquiera sale en la foto. No, no se puede decir porque lo estás menoscabando. No sabía que esto era un curso de colegio donde hay que cuidar al compañero, más que una actividad deportiva profesional, pública y que vive dentro del debate público permanentemente”, complementó.

Guarello sentencia que “lo que quiere Álvarez es que sólo se celebre lo bien que anda la U, y cuando le vaya mal en algún partido, no hay que decirlo porque estás menoscabando a los jugadores. Ni Guardiola se atrevió a tanto”.

Guarello le suelta los perros al DT de Universidad de Chile.

¿Qué dijo el DT de la U que molestó a Guarello?

Cabe recordar que el DT de la U manifestó que “este plantel se merece mucho más respeto del que se le tiene. Yo lo valoro mucho. Estamos en gestiones para que se incorporen jugadores, pero como yo no puedo decir que con este plantel se puede salir campeón, tampoco se puede decir que no podemos ser campeones”.

“Este plantel se merece el respeto de mirar la tabla y valorarlo, no descalificarlo. Los puestos a reforzar los mantengo en discreción para que haya una estabilidad y tranquilidad en el plantel. Y seguridad”, concluye.