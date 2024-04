Marcelo Morales fue una de las grandes figuras del triunfo de Universidad de Chile frente a Cobreloa, donde anotó y después asistió a Nicolás Guerra para que sentenciara la hazaña azul. El lateral de 20 años ya es titular fijo en el equipo que dirige Gustavo Álvarez, siendo fundamental en la banda izquierda.

La situación es más destacable si consideramos su inicio de año, donde fue borrado por Nicolás Córdova del Preolímpico Sub 23. El técnico no quedó conforme con los exámenes médicos del jugador y su estado físico, así que no lo convocó para la cita donde Chile no alcanzó un cupo a París 2024.

Johnny Herrera, exportero de la U, le pasó la cuenta a Córdova por aquella decisión, viendo el actual desempeño del defensor. “¿Quién dijo que Morales estaba mal físicamente para ir al Sub 23? Es que es de huesos gordos, se le olvidó explicar eso”, bromeó en Todos Somos Técnicos.

En ese entonces, el técnico de la Sub 23 tuvo que salir a explicar su decisión de marginar a Morales. “Tenemos deberes y para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. El deber como selección es llevar a los jugadores que están en las mejores condiciones y dar un salto de calidad”, argumentó.

El jugador, por su parte, supo dar vuelta la página y ahora su enfoque está en el buen arranque de temporada de Universidad de Chile. El lateral izquierdo ha sido titular en los seis partidos del torneo nacional, instalándose como uno de los nombres de confianza de Gustavo Álvarez.

El pasado fin de semana, el jugador respondió con una asistencia y un gol. “Sabemos que venimos de años complicados, pero gracias a Dios este año empezamos con el pie derecho. Queremos seguir en la misma senda”, dijo tras vencer a Cobreloa.

