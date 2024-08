Álvarez abre la esperanza de nuevo refuerzo para la U: "Para nosotros el mercado no cerró"

A las 23:59 horas de este jueves 8 de agosto, se cerró definitivamente el libro de pases en el fútbol chileno, por lo que ningún equipo puede firmar nuevos refuerzos para lo que resta del año, con una única excepción: Universidad de Chile.

En una acción desesperada, a últimas horas del día, el club presentó ante la ANFP la documentación que acredita la gravedad en la lesión que sufrió el defensor David Retamal en su rodilla, condición necesaria para tener más tiempo y poder hacer una última incorporación.

A falta de una confirmación oficial, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, confirmó en conferencia de prensa que “para nosotros el mercado no cerró porque tenemos una extensión de la Federación. Entonces, sigue abierto el mercado y haré el análisis cuando termine”.

En la misma línea se le consultó al estratega argentino por la lentitud que muestra Azul Azul a la hora de hacer incorporaciones, a lo que el DT mantuvo su política de defender públicamente a la dirigencia y asegurar que trabajan en conjunto para conseguir el fichaje.

Gustavo Álvarez y la opción de sumar un último refuerzo en la U

“Soy coherente con lo que dije del primer al último día de mercado, que todavía no llegue. Los tiempos deportivos muchas veces no coinciden, pero mi tranquilidad es ver el día a día de trabajo, junto con el gerente y la dirigencia, el club hace los esfuerzos para contratar“, sostuvo el entrenador azul.

En esa línea, Álvarez asegura que “no me desenfoco de mi tarea, que es entrenar de la mejor forma día a día y que mañana tengamos la mejor versión de la temporada mañana. Punto y paciencia”, para luego insistir en su confianza hacia Azul Azul.

“Lo dije en varias conferencias, inclusive cuando llegué y me preguntaron por qué elegí a al U: por la confianza que me generó el proyecto. Y el proyecto son las personas. Desde ese día no se ha modificado nada”, puntualiza el argentino.

Para cerrar el tema, Álvarez señala que “nosotros tenemos dos incorporaciones, pero observé día a día el trabajo del club y eso me da seguridad y confianza. No se modifica nada de lo que pensé antes de llegar y lo que pensé cuando llegué”.

