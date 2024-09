Gustavo Álvarez asegura que la tensión que se vivió en U. de Chile con Canal 13 por el reportaje de un barrista no lo hizo salir de su foco estrictamente futbolístico.

El reportaje de Canal 13 sobre el barrista de Universidad de Chile Maikool Muñoz Castro, a quien se le levantó el derecho de admisión para que entrara a los estadios, fue tema en los azules esta semana.

De hecho, el club sacó un comunicado muy molesto con el canal, por señalar en una nota de prensa que a ver sus partidos “entra cualquiera”, lo que sacó el foco de lo deportivo.

Quien no perdió ese rumbo, eso sí, fue el DT Gustavo Álvarez. De notable campaña en el año, está cerca de conseguir un título para la U luego de siete años y asegura que no le da bola a los temas que él no puede manejar, como un reportaje de televisión.

“Usted lo dice dentro de la pregunta, son cosas externas. Nos centramos en nuestro círculo de influencia en las acciones que podemos modificar”, respondió al periodista en conferencia al sr consultado sobre este asunto.

“Nosotros nos preocupamos en entrenar, jugar, hacerlo mejor y ganar. Nada más que eso. Sólo nos enfocamos en eso cuerpo técnico y jugadores”, manifestó para despejar cualquier duda.

Gustavo Álvarez no le da bola a los reportajes contra un piño de la barra de la U

Álvarez y la visita de la U a Iquique

El domingo la U enfrentará uno de los partidos más difíciles que le restan en la recta final del torneo, cuando deban chocar contra Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.

Álvarez señaló al respecto que “lo preparamos bien el partido, tuvimos seis días. Los jugadores han hecho buena semana, salvo Vásquez que está con un tema de progresión por su tobillo. El resto están todos disponibles”.

Sobre los Dragones, asegura que se trata de “un rival intenso, con localía fuerte”, que seguramente le complicará la faena a los azules ya que “tienen un planteo muy valiente y audaz”.