Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza. Los azules sumaron ocho partidos consecutivos sin conocer de victorias y pasaron de compartir la cima de la tabla al comienzo de la segunda rueda, a figurar en el 10º puesto y sin triunfos hace casi tres meses.

Mauricio Pellegrino está en la cuerda floja, y es que el rendimiento de los azules en la segunda parte del certamen no ha sido bueno. Y pese a que se rumorea que su continuidad para el final del Campeonato Nacional 2023 está tambaleando, lo cierto es que en la U pretenden aguantarlo hasta fin de año.

Gonzalo Fouillioux realizó un descarnado análisis del rendimiento del DT argentino. En Balong Radio, este lunes, el también periodista de TNT Sports aseguró que el rendimiento azul no ha dependido 100% de Pellegrino, sino que es un tema institucional.

“Lo de la U es más profundo que un cambio de entrenador. En la U, en una crisis, ya es hora que los dirigentes salgan a hablar a analizar el presente que está viviendo el club, ya es momento que le cuenten lo que viene para la U”, comentó Fullú.

De todos modos le pidió al entrenador que no se justifique. “Yo lo que no le doy a Pellegrino, un técnico que me entusiasmó en la primera rueda, es que está bien que él dice hay cosas que a la U se le exige como equipo grande y otras del club que no se hacen como equipo grande, pero carencias hay en todos los clubes del fútbol chileno”, agregó.

Según Fouillioux, “problemas con la cancha, con los dirigentes, con las divisiones menores, hay en 99% de los clubes y peor que la situación que se vive en la U”.

“Es injustificable que la U meta una seguidilla de sacar 5 puntos de 27. Toda la razón del diagnóstico club que dice Pellegrino, la tiene clara, pero sacar 5 puntos de 27 es injustificable. No se le puede echar la culpa a lo institucional. El momento institucional de la U no me da para que Pellegrino saque 5 puntos de 27. No lo puede tapar: la segunda rueda es desastrosa”, sentenció el periodista.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la Uvolverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Cuántos partidos lleva la U sin ganar?

Frente a Deportes Copiapó, Universidad de Chile completó ocho partidos sin triunfos en el Campeonato Nacional. Antes, perdió con Unión Española, Palestino, Magallanes, O’Higgins y Unión La Calera, y empató con Curicó Unido y Colo Colo.