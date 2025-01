Trece páginas utilizó Carlos Peña, en un informe en derecho para defender al presidente de Azul Azul, Michael Clark. El abogado y rector de la Universidad Diego Portales criticó los cuestionamientos que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le ha realizado al directivo en las últimas semanas.

¿Qué fue lo que dijo esta comisión? El ente regulador advirtió que Clark debía adquirir acciones de Azul Azul mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de comprar el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, movimiento mediante el cual tomó el control indirecto de la concesionaria de la Universidad de Chile.

Fue Radio Bío Bío el medio que tuvo acceso al documento escrito por Carlos Peña. Según contaron allí, el rector de la UDP aseveró que sería un error afirmar que las acciones de Azul Azul pertenecen a Tactical Sport, ya que esa entidad no es una persona, sino un patrimonio de afectación con aportantes, los cuales no tienen el control, sino que un crédito en contra del fondo.

ver también Michael Clark contragolpea por acusación en su contra: "Si la querella es calumniosa, se comete un delito"

Para Carlos Peña es un malentendido: la defensa de Michael Clark

Vamos con lenguaje más complejo. Para Carlos Peña, a la luz de la doctrina y el derecho comparado, el concepto de control es normativo y no fáctico. Además, está sujeto a reglas precisas, por lo que sería incorrecto considerar control indirecto el control de hecho.

Siguiendo con su argumentación, Carlos Peña remarcó que “la operación no supone en modo alguno derechos potestativos, ya que Antumalal (la sociedad de Clark que compró las cuotas del FIP Tactical Sport) no adquirió, en modo alguno, ni de manera directa ni indirecta acciones de Azul Azul, por lo que las normas que regulan las OPA no resultan aplicables”, tal como señalaron en Bío Bío.

Michael Clark asegura que está todo en orden su adquisición de Azul Azul

Publicidad

Publicidad

Para rematar todo, el rector de la Universidad Diego Portales precisó que la exigencia de la Comisión para el Mercado Financiero se basa en “un mal entendido acerca de la índole de lo que es un fondo de inversión privado”.