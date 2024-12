Universidad de Chile comienza a cerrar los primeros acuerdos en el mercado de fichajes, donde quiere potenciar el plantel del técnico Gustavo Álvarez por los grandes objetivos que se vienen en 2025.

Con la gran revancha en el Campeonato Nacional, además de la fase de grupos de Copa Libertadores, los azules quieren ir apurando el paso para cerrar su camarín.

Uno de los que ya tiene seguro el regreso es Julián Alfaro, jugador de Magallanes, quien en la semana entrante se transformará en el primer refuerzo de la U, luego de la eliminación de su equipo en la Liguilla del ascenso.

Si bien la U no lo ha querido confirmar directamente, ya existe un acuerdo entre las partes, para que el atacante regrese al club que lo vio nacer en el fútbol chileno.

Julián Alfaro regresa al club que lo formó en el fútbol. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Julián Alfaro regresa a U de Chile

Fue el propio Julián Alfaro quien sacó la voz, luego de que Magallanes fuera eliminado por Deportes Limache en la Primera B, lo que marca su paso por el club.

“Si, ya desde mañana limpiar el chip y pensar en lo que viene”, manifestó con la idea de emigrar desde su club a la U, el equipo que lo formó en el fútbol y donde ahora tendrá la gran oportunidad.

“Muy feliz, muy agradecido de todo, es mi casa. Me voy muy triste por mi resultado. Quería que fuera un final así, pero no siempre es así(…)Fue un partido difícil y la verdad no tengo el ánimo de hablar y es difícil para mí este momento”

Pese a que no quiso confirmar su movimiento y su llegada a la U, tuvo un claro mensaje de despedida: “En estos momentos no puedo pensar mucho en eso, estoy viviendo acá el momento y estoy muy triste”.

“Agradecido de todos, del profe, de los que siempre han estado acá conmigo y que me han acompañado siempre. Estoy muy agradecido y siempre voy a recordar este club con mucho cariño”, cerró.