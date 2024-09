La selección chilena sigue herida, y probablemente lo seguirá por mucho tiempo en un camino que se ve complejo para La Roja en su afán de meterse en el Mundial 2024. Contra Argentina ser perdió en Buenos Aires, un escenario probable, pero la caída contra Bolivia en el Estadio Nacional fue un mazazo.

El rendimiento colectivo fue un desastre, y el desempeño individual tampoco fue una ayuda. Quizás el único rescatable fue Gabriel Suazo en un mar de deudas.

En Radio ADN, Jorge Valdivia aseguró que una solución para los próximos compromisos podría ser sumar a jugadores de Universidad de Chile. Cabe recordar que Ricardo Gareca no incluyó a ningún azul en el listado para enfrentar a Argentina y Bolivia.

“Siento que la U tiene jugadores que son seleccionables. Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales. Incluso Ignacio Vásquez”, manifestó el Mago.

“El Chorri Palacios no”

Sobre la misma, le hizo la cruz al uruguayo Cristian Palacios. El Chorri es el goleador de la puntera Universidad de Chile y ya se nacionalizó, aunque aún le faltan meses para cumplir los cinco años que exige el reglamento de la FIFA.

“¿El Chorri? No, déjemelo en la U no más. Es que a mí me gustaría ver… soy más de la idea a nivel nacional, que puede ser una mala lectura para aquellos que van a la selección, y el jugador seleccionable se ve en torneos internacionales”, expuso.

El Mago pasa del Chorri como opción al ataque de la selección chilena.

Añadió que “lo personal, después podemos discutir por qué. Pero el Chorri no lo veo en la selección por un tema más personal, la selección necesita otro tipo de delanteros, no al Chorri”.

Jorge Valdivia sentencia que “nosotros nos estamos enfocando en que nos falta gol, entonces nombran a Damián Pizarro o el Chorri Palacios. Es una expectativa, pero quizás Palacios va a la selección y no es quien haga los goles. Si las pelotas que le llegan a Edu Vargas son como las que le llegaron contra Argentina, podría ser Harry Kane y no haría goles. Podría ser Haaland, y no va a hacer goles”.